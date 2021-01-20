Новый президент CША заявил, что это событие подчеркнуло ценность американской демократии.

Новый президент США Джо Байден считает, что события под Капитолием, произошедшие шестого января, показали американцами, насколько драгоценна демократия.

Об этом он сообщил во время своей инаугурационной речи, которую транслировал УНИАН.

«Это день Америки. Это день демократии», - подчеркнул Байден.

Он вспомнил трагические события у Капитолия, в результате которых погибли пять человек. Новый президент заявил, что они подчеркнули ценность американской демократии.

«Мы снова узнали, что демократия драгоценна... И в этот час, друзья мои, демократия восторжествовала», - отметил он.

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Инаугурация Байдена:

Сегодня Джо Байден, выигравший 3 ноября 2020 года избирательную гонку у Дональда Трампа, принес присягу президента Соединенных Штатов Америки.

Инаугурация является официальной церемонией передачи власти от президента-республиканца Дональда Трампа, который не смог переизбраться на второй срок, до избранного президента-демократа Джо Байдена, который начинает свою службу на главе американского государства.

78-летний Байден стал старейшим президентом в истории США, вступившим в эту должность.

Также присягу приняла избранная вице-президент Камала Гаррис.

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Автор: Денис Прядко