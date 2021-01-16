Дональд Трамп / фото REUTERS
В социальных сетях Facebook и Instagram внезапно восстановили доступы к аккаунтам действующего президента Соединенніх Штатов Америки Дональда Трампа.
Читайте такжеУчастники штурма Капитолия планировали убить конгрессменов – прокуроры СШАТак, при переходе на страницы в субботу, 16 января, ранее заблокированные его записи снова стали отображаться.
Блокировка аккаунтов Трампа: что известно
- Аккаунт Трампа в микроблоге Twitter был навсегда заблокирован после штурма Капитолия сторонниками американского лидера 6 января.
- В компании сочли, что Трамп призывал участников митинга в свою поддержку к беспорядкам и провоцировал насилие.
- Заблокированными до истечения срока полномочий (20 января) должны были быть и аккаунты в Instagram, Facebook и на YouTube.
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