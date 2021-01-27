За такое решение проголосовали 45 сенаторов, против - 55.

Сенат Конгресса США не поддержал попытку республиканца Рэнда Пола признать процесс импичмента 45-го президента США Дональда Трампа неконституционным.

Читайте такжеБайден в разговоре с Путиным подтвердил поддержку суверенитета Украины - Белый домОб этом пишет Reuters.

За такое решение проголосовали 45 сенаторов, против - 55.

Отмечается, что для объявления импичмента нужны голоса двух третей сенаторов.

"Это один из немногих случаев в Вашингтоне, когда проигрыш на самом деле является победой", - сказал Пол впоследствии журналистам.

Импичмент Трампа: что известно

Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурму здания Капитолия, которые произошли 6 января во время обсуждения результатов выборов.

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Дональд Трамп является единственным президентом США, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент, и он может стать первым, подвергнутым импичменту после ухода с должности.

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Автор: УНИАН