Пентагон уже работает над модификациями, чтобы позволить Украине запускать оружие со своих истребителей.

Администрация Байдена "открыта" для предоставления Украине крылатых ракет дальнего радиуса действия, что придаст украинским истребителям F-16 большей боевой мощи, поскольку Киев стремится набрать дальнейшие обороты в борьбе с Россией.

Готовность Белого дома предоставить Украине ракеты Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) появилась на фоне удивительно успешной наземной операции Киева в глубине России, которая продолжается уже вторую неделю, смутив Владимира Путина и заставив его перенаправить войска с поля боя в Украине, пишет Politico.

Окончательного решения об отправке ракеты еще не принято, но, по словам одного из чиновников администрации Байдена, администрация работает над сложными деталями. Эти вопросы включают проверку передачи чувствительных технологий и обеспечение того, чтобы украинские самолеты могли запустить ракету весом более тонны, которая несет боеголовку весом 450 килограммов. Дальность полета ракет JASSM, передачу которых Украине обсуждают власти США, составляет около 400 км.

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Чиновнику, а также двум другим лицам, знакомым с внутренними дискуссиями, была предоставлена анонимность для обсуждения чувствительных вопросов.

Пентагон отказался комментировать, одобрил ли он передачу ракеты.

"Мы рассматриваем ряд вариантов, чтобы удовлетворить потребности Украины в помощи в сфере безопасности, однако мы не имеем никакой информации, которую могли бы предоставить", - сказал представитель Пентагона Джефф Юргенсен.

Дебаты вокруг JASSM и готовность администрации Байдена рассмотреть возможность ее передачи делают эту ракету последней в длинной линейке сложных вооружений, которые когда-то считались запрещенными для передачи Украине.

Самолеты F-16 в Украине - какое вооружение на самолетах

Украина уже получила первые F-16. А с ними присылаютряд вооружений американского производства, включая AIM-9Х.

Как пишет Newsweek, ракеты AIM-9X, также известные как Sidewinders, - это оружие класса "воздух-воздух" малой дальности, произведенное американским оборонным гигантом Raytheon. Они могут запускаться как с самолетов, так и с наземных систем, и совместимы со многими самолетами, включая F-16, F-22 и F-35.

"Другие ракеты в пакете для F-16 включают ракету класса "воздух-земля" AGM-88 HARM и большее количество дальнобойных версий комплектов Joint Direct Attack Munition (JDAM), которые превращают неуправляемые бомбы в высокоточное оружие, сообщила в начале этой недели газета The Wall Street Journal. Пакет также будет включать более совершенные ракеты средней дальности класса "воздух-воздух" (AMRAAM)", - говорится в материале.

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