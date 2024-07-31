Все анонсированные США средства вооружения Украина уже применяет в своих советских самолетах.

США не поставляют в Украину истребители F-16, но они планируют обеспечить самолеты вооружением, без которых они просто беспомощны. В то же время, проанализировав статью The Wall Street Journal по аспектам обеспечения украинских F-16 вооружением, эксперты Defence Express обратили внимание на важные моменты, прямо указывающие на функционал и возможность выполнения боевых задач.

Так, в перечень вооружения входят противорадиолокационные AGM-88 HARM, планирующие высокоточные бомбы JDAM-ER и SDB, ракеты воздух-воздух AIM-9X и AIM-120.

"И кроме ракет для уничтожения вражеских воздушных целей, это все то, что уже применяется из имеющихся в Воздушных силах Украины советских машин, даже включая SDB, которых МиГ-29 берет сразу 8 единиц. Хотя и стоит отметить, что использование AGM-88 HARM с F-16 потенциально будет иметь большую эффективность, потому что ракета полноценно интегрирована в истребитель без "костылей" в виде iPad и других значительно более глубоких изменений", - отмечают эксперты.

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При этом в Defence Express отмечают, что в этом перечне нет действительно важной позиции.

"Речь идет о крылатой ракете AGM-158 JASSM, которые в США и Украине активно призывают передать в F-16. Эти дозвуковые крылатые ракеты в версии AGM-158A имеют дальность в 370 км, а в версии AGM-158B JASSM-ER - под 1000 км. Вес боевой части в обеих версиях одинаковый - проникающая WDU-42/B массой 450 кг. Система наведения и все остальные особенности, включая активное использование технологий малозаметности, аналогичны со Storm Shadow", - пишут эксперты.

Как отмечают в DE, передача этих ракет от США критически важна, потому что ресурсы для передачи Украине и текущее производство Storm Shadow / SCALP не смогут и близко покрыть потребности. Поэтому для продолжения дальнобойных высокоточных ударов ракеты JASSM являются крайне необходимым средством.

Также эксперты указывают на важный момент по поставкам и финансированию такого оружия, ведь американские чиновники считают, что у Пентагона и так ограниченные запасы, поэтому европейские партнеры должны "объединить свои финансы, чтобы закупить у США авиационные боеприпасы для Украины".

"Вполне возможно, что этот "сигнал" для европейских партнеров - попытка лишь "набить цену". В конце концов в США уже довольно давно и стабильно передают Украине то же авиационное вооружение, для поражения наземных целей для советских машин, а ракеты AIM-9 и AIM-120 - для ЗРК NASAMS. Но ситуацию, когда поставки ракет к истребителям будет зависеть от наличия средств от ЕС по ценам, которые формируют США в условиях "дефицита", назвать положительной трудно", - подчеркивают эксперты.

Истребители F-16 для Украины - новости

Ранее The New York Times писал, что Украина находится в шаге от развертывания первых американских истребителей F-16, но все еще сталкивается с серьезными проблемами, которые могут даже обостриться. Речь идет об усилении атак России на украинские аэродромы, а также нехватка обученных пилотов и обслуживающего, вспомогательного персонала.

Авиационный эксперт Богдан Долинце отмечал, что количество самолетов F-16 в Украине влияет на стоимость обслуживания. По его словам, если на начальных этапах Украина будет иметь маленький флот из десятков самолетов, то эта стоимость будет увеличиваться в 3-4 и более раз за час полета.

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