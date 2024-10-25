Комплексы "Бук-М2" и "Бук-М3" являются ключевыми элементами ПВО оккупантов.

Силы беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины уничтожили вражеские пусковые установки ЗРК "Бук-М3" и радиолокационные станции 9С36 ЗРК "Бук-М2". Об этом сообщает Telegram-канал СБС.

Отмечается, что комплексы "Бук-М2" и "Бук-М3" являются ключевыми элементами ПВО оккупантов - они способны сбивать высокоманевренные цели на больших расстояниях и высотах.

Так, "Бук-М2" способен поражать объекты на высоте до 25 км со скоростью до 1200 м/с, тогда как новая система имеет усовершенствованные характеристики и может перехватывать большее количество целей одновременно.

"ОББпС "NEMESIS" успешно выполнил задачу, уничтожив комплекс ПВО противника и значительно ослабив его оборонительные возможности. Наше оружие - разум!" - говорится в сообщении.

Как известно, ранее на этой неделе ВСУ уничтожили боеприпасом за $500 вражеский ЗРК "Бук-М3" за миллионы долларов. Комплекс оккупантов находился примерно в 60 километрах от линии боевого соприкосновения.

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Россия в виде корейцев получит "зомби", которые будут гнать вперед. Об этом в интервью УНИАН рассказал военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 годов Иван Ступак.

По его словам, маловероятно, что северокорейские военные переломят ситуацию в пользу России, но "на конкретном участке они, за счет количества, как мясо, могут сделать беду".

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