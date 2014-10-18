По всей Германии остановились электрички – машинисты начали 50-часовую забастовку

Немецкий профсоюз машинистов железнодорожного транспорта GDL начал в ночь на субботу, 18 октября, широкомасштабную 50-часовую забастовку.

До 4 часов утра понедельника, 20 октября, во всей Германии остановлено движение пригородных электричек, региональных поездов и поездов дальнего следования, передает «Немецкая волна».

Днем ранее на работу не вышли машинисты, задействованные в грузоперевозках на Немецкой железной дороге (Deutsche Bahn), сообщает агентство dpa.

С помощью забастовки GDL намерен оказать давление на руководство Deutsche Bahn в тарифном споре. Профсоюз требует увеличить зарплаты машинистов локомотивов на 5% и уменьшить количество рабочих часов. Кроме того, он стремится усадить начальство за стол переговоров о тарификации проводников и других железнодорожников.

Отвечающий за работу с персоналом член правления Deutsche Bahn Ульрих Вебер заявил в опубликованном в субботу, 18 октября интервью газете Bild, что "столь неожиданные забастовки такого масштаба являются абсолютно безответственными находятся и на грани иррациональности".

Остановка железнодорожного движения предположительно затронула миллионы пассажиров во всей Германии.