В Гонконге произошли новые столкновения между демонстрантами и полицией

Столкновения между полицией и протестующими возобновились в субботу, 18 октября, в Гонконге. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на местный портал RTHK.

Беспорядки начались после того, как активисты движения Occupy Central вновь заняли стратегически важный перекресток в районе Монг Кок, который ранее очистила от баррикад полиция. Стражи порядка применили для разгона протестующих резиновые дубинки и слезоточивый газ.

Как сообщается, в столкновениях участвовали около девяти тысяч человек. Есть пострадавшие с обеих сторон, известно, что ранения получили не менее 15 полицейских. 26 участников акции задержаны.

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Демонстрации в Гонконге начались 26 сентября. Тогда на улицы города вышли около 80 тысяч человек, преимущественно студенты, с требованием самостоятельно избирать местную власть.

В Пекине согласились пойти на уступки и пообещали, что Гонконг получит такую возможность в 2017 году. При этом правительство выдвинуло условие, что все кандидаты, за которых жители Гонконга смогут отдать свои голоса, будут предварительно одобрены выборщиками из Китая.

В Гонконге с этим не согласны и выступают за полную демократизацию голосования. Кроме того, протестующие потребовали отставки главы правительства Гонконга Лян Чжэньина.