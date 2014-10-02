В Гонконге появился свой "Антимайдан"

Как сообщает Euronews, пока митингующие занимают позиции возле здания правительства, в городе появился своеобразный “Антимайдан”.

Группа людей с голубыми лентами осуждает протестующих в нанесении ущерба экономике крупнейшего финансового центра Азии.

Тем временем возле дома правительства Гонконга протестующие соорудили композицию из зонтиков, ставшими символом гонконгского протеста.

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Напомним, несмотря на требования протестующих, глава администрация Гонконга Лян Чженъин заявил, что не уйдет в отставку.