В Гонконге появился свой "Антимайдан"
20:24, 02 октября 2014Мир
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В Гонконге, где проходят массовые антиправительственные акции протеста, собираются и активисты, поддерживающие власть.
REUTERS
Как сообщает Euronews, пока митингующие занимают позиции возле здания правительства, в городе появился своеобразный “Антимайдан”.
Группа людей с голубыми лентами осуждает протестующих в нанесении ущерба экономике крупнейшего финансового центра Азии.
Тем временем возле дома правительства Гонконга протестующие соорудили композицию из зонтиков, ставшими символом гонконгского протеста.
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Напомним, несмотря на требования протестующих, глава администрация Гонконга Лян Чженъин заявил, что не уйдет в отставку.
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