Полиция Гонконга разобрала укрепления демонстрантов
В Гонконге полиция ранним утром провела быструю операцию по удалению баррикад, палаток, плакатов и зонтиков протестующих в районе Монг Кок, пишет South China Morning Post.
Перед ликвидацией укреплений несколько сотен полицейских окружили местность, на которой закрепились протестующие.
Таким образом полицейским удалось справиться с акцией протеста, которая продолжалась три недели, сообщает РБК.
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Перед началом операции полиция указала протестующим, что она будет убирать только дорожные блоки, палатки и все остальное, что препятствует нормальному движению. При этом протестующим предлагалось остаться в стороне от дороги и забрать самим свою частную собственность.
При разборке баррикад полиция использовала грузовики с подъемными кранами.
В связи с ликвидацией укреплений протестующих полиция настаивает на том, что плана по разгону протеста не было.
Протестующие в Гонконге требовали демократизации выборов местных властей, поскольку Пекин настаивает на первичном отборе кандидатов.