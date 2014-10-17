Полиция Гонконга разобрала укрепления демонстрантов

Перед ликвидацией укреплений несколько сотен полицейских окружили местность, на которой закрепились протестующие.

Таким образом полицейским удалось справиться с акцией протеста, которая продолжалась три недели, сообщает РБК.

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Перед началом операции полиция указала протестующим, что она будет убирать только дорожные блоки, палатки и все остальное, что препятствует нормальному движению. При этом протестующим предлагалось остаться в стороне от дороги и забрать самим свою частную собственность.

При разборке баррикад полиция использовала грузовики с подъемными кранами.

В связи с ликвидацией укреплений протестующих полиция настаивает на том, что плана по разгону протеста не было.

Протестующие в Гонконге требовали демократизации выборов местных властей, поскольку Пекин настаивает на первичном отборе кандидатов.