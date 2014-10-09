Власти Гонконга отказалось от переговоров с демонстрантами
17:19, 09 октября 2014Мир
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Власти Гонконга неожиданно отказались от переговоров с лидерами демонстрантов, которые должны были начаться 10 октября.
REUTERS
Как заявил представитель правительства, "призыв студентов к расширению протестного движения разрушил базис доверия наших переговоров, конструктивный диалог будет невозможен", сообщает Deutsche Welle.
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Ранее лидеры демонстрантов заявили, что расширят акцию протеста в Гонконге, если правительство специального административного района не прислушается к их требованиям.
Студенты планировали заблокировать новые части города. Участники протестов добиваются от властей отмены спорного закона о выборах, который ограничивает свободу выдвижения кандидатов на пост главы администрации Гонконга.
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