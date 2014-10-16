Протесты в Гонконге возобновились с большей силой: полиция применила перечный газ (фоторепортаж)
Полиция Гонконга применила перечное газовое оружие, чтобы подавить антиправительственные протесты, вспыхнувшие в городе в этом месяце.
Как пишет Reuters, люди собрались у здания полиции, чтобы выразить свое недовольство действиями правоохранителей, которые днем ранее избили члена оппозиционной Гражданской партии Кена Цанг Кин-чиу.
Часть активистов выстроилась в очередь для подачи официальных жалоб в связи с инцидентом.
В то же время, власти пообещали применить наказания по отношению к полицейским, применившим силу по отношению к активисту.
Читайте такжеВ Гонконге задержали 45 протестующих, которые препятствовали сносу баррикадМежду тем, по состоянию на раннее утро на улицах Гонгонга оставалось несколько сотен протестующих и около 50 полицейских.
Справка. Поводом для массовых протестов жителей Гонконга стал отказ китайских властей от проведения в 2017 году демократических выборов главы администрации Гонконга.