Протесты в Гонконге возобновились с большей силой: полиция применила перечный газ (фоторепортаж)

Как пишет Reuters, люди собрались у здания полиции, чтобы выразить свое недовольство действиями правоохранителей, которые днем ранее избили члена оппозиционной Гражданской партии Кена Цанг Кин-чиу.

Часть активистов выстроилась в очередь для подачи официальных жалоб в связи с инцидентом.

В то же время, власти пообещали применить наказания по отношению к полицейским, применившим силу по отношению к активисту.

Читайте такжеВ Гонконге задержали 45 протестующих, которые препятствовали сносу баррикадМежду тем, по состоянию на раннее утро на улицах Гонгонга оставалось несколько сотен протестующих и около 50 полицейских.

Справка. Поводом для массовых протестов жителей Гонконга стал отказ китайских властей от проведения в 2017 году демократических выборов главы администрации Гонконга.