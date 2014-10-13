Турция разрешила США пользоваться своими военными базами

12:32, 13 октября 2014
Мир
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Турция дала разрешение США использовать свои военно-воздушные базы для борьбы с движением «Исламское государство» (ИГ) в Ираке и Сирии. 

REUTERS

Об этом сообщила советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс. Она сказала, что Турция согласилась, чтобы США использовали ее военные базы для подготовки сил умеренной сирийской оппозиции и в качестве плацдарма для операций на территории Ирака и Сирии, передает Би-би-си.

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С середины сентября силы ИГ ведут наступление на курдский город Кобани, расположенный в Сирии на границе с Турцией. С тех пор как ИГ начало наступление на Кобани, там погибло около 500 человек. Около 200 тыс. бежали в соседнюю Турцию.

Турция сконцентрировала значительное число войск вдоль границы, однако в настоящее время отказывается приступать к наземной операции в Сирии и не разрешает курдам из Турции пересекать сирийскую границу. ИГ заявляет, что хочет установить так называемый халифат ‒ государство, управляемое лишь одним политическим и религиозным лидером на основе шариата.

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