Турция разрешила США пользоваться своими военными базами

Об этом сообщила советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс. Она сказала, что Турция согласилась, чтобы США использовали ее военные базы для подготовки сил умеренной сирийской оппозиции и в качестве плацдарма для операций на территории Ирака и Сирии, передает Би-би-си.

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С середины сентября силы ИГ ведут наступление на курдский город Кобани, расположенный в Сирии на границе с Турцией. С тех пор как ИГ начало наступление на Кобани, там погибло около 500 человек. Около 200 тыс. бежали в соседнюю Турцию.

Турция сконцентрировала значительное число войск вдоль границы, однако в настоящее время отказывается приступать к наземной операции в Сирии и не разрешает курдам из Турции пересекать сирийскую границу. ИГ заявляет, что хочет установить так называемый халифат ‒ государство, управляемое лишь одним политическим и религиозным лидером на основе шариата.