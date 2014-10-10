Турция говорит, что не будет воевать с "Исламским государством" сама - BBC
Под авиаударами международной коалиции боевики "Исламского государства" были вынуждены отступить с ранее захваченных кварталов.
Не стоит ожидать, что Турция будет вести наземную операцию против группировки "Исламское государство" (ИД) на территории Сирии, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, передает BBC Украина.
Министр провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По их итогам господин Чавушоглу вновь призвал ввести вдоль турецко-сирийской границы зону, запрещенную для полетов.
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Международное сообщество пытается убедить Анкару усилить поддержку курдских ополченцев в сирийском городе Кобани, расположенном на границе с Турцией.
С Кобани поступают сообщения, что под авиаударами международной коалиции боевики "Исламского государства" были вынуждены отступить с ранее захваченных кварталов.
Представитель городской администрации Идрис Насан заявил ВВС, что исламисты, которые контролировали чуть ли не треть города в среду, в настоящее время удерживают лишь несколько зданий.
При этом Идрис Насан сетует, что курдским отрядам не хватает оружия и боеприпасов.
"Джихадисты используют против нас танки, бронемашины, артиллерию, ракеты и минометы", - сказал он.
По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в среду во время боев за Кобани погибли 42 боевика "Исламского государства", 23 из них - в результате авиаударов коалиции.
Курдские силы, согласно сообщению правозащитников, потеряли 15 бойцов.
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Между тем курдские источники в Кобани сообщают, что подразделения народного курдского ополчения продвигаются в сторону восточных районов города, ранее захваченных джихадистами.
Много курдов упрекают Турцию за то, что та не спешит выступить против джихадистов. Турецкие власти, в свою очередь, опасается, что отступление от исламистов выиграет режим Башара Ассада.
Анкара также обеспокоена наплывом курдских беженцев из районов, захваченных боевиками ИД.