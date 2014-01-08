Сирийские исламисты призвали уничтожать других повстанцев

Аудиообращение с таким призывом группировка выпустила 7 января, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

В обращении представитель ISIL Абу Мохаммед аль-Аднани заявляет, что члены группировки считают всех остальных сирийских повстанцев «законной целью» для удара. По его словам, Сирийская Национальная коалиция объявила «Исламскому государству Ирака и Леванта» войну, а потому члены группировки будут преследовать всех участников коалиции — за исключением тех, кто публично объявит о выходе из нее и присоединиться к ISIL.

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Члены ISIL должны уничтожить всех без исключения повстанцев, сражающихся против них, «убив преступное сообщество в самом зародыше». Это станет примером для тех, кто решится последовать подобным путем, говорится в обращении.

Вооруженные столкновения между ISIL и другими повстанческими группировками происходят на севере и востоке Сирии с начала января. Оппозиционные группы, объединившись, смогли вытеснить радикальных исламистов из занятых ими регионов в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама. По информации правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights, жертвами конфликта внутри оппозиции за последние несколько дней стали более 120 человек.

Радикальная исламистская группировка «Исламское государство Ирака и Леванта» была основана членами иракской «Аль-Каеды». Своей целью организация считает создание нового исламского государства на территории современных Сирии и Ирака. Весной 2013 года организация присоединилась к гражданской войне в Сирии. Однако большинство оппозиционных групп Сирии выступают против ISIL, обвиняя боевиков группировки в терроре и пытках мирного населения на захваченных территориях.

Гражданская война в Сирии продолжается уже более двух лет. За время конфликта в стране погибли более 120 тысяч человек, а более двух миллионов вынуждены были бежать за границу.