США и Турция отправят в Анкару военных на переговоры с "Исламским государством"

Об этом сообщает kommersant.ru со ссылкой на Agence France-Presse. "Совместная военная группа посетит Анкару на следующей неделе для того, чтобы наладить военные каналы", - отметила пресс-секретарь Госдепартамента США Джен Псаки.

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Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не будет начинать военную операцию в Сирии без поддержки других стран.