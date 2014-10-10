США и Турция отправят в Анкару военных на переговоры с "Исламским государством"
07:52, 10 октября 2014Мир
1 0
США совместно с Турцией отправят военную группу в Анкару для переговоров с представителями группировки "Исламского государства".
REUTERS
Об этом сообщает kommersant.ru со ссылкой на Agence France-Presse. "Совместная военная группа посетит Анкару на следующей неделе для того, чтобы наладить военные каналы", - отметила пресс-секретарь Госдепартамента США Джен Псаки.
Читайте также"Исламское государство" угрожает Путину освободить Чечню и весь Кавказ
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не будет начинать военную операцию в Сирии без поддержки других стран.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter