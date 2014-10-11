Российские военные угрожали финским исследователям в Балтийском море - СМИ

Финские экологи пожаловались на угрозы со стороны российских военных, передает "Эхо Москвы".

Это случилось дважды за последнее время. Оба инцидента произошли в Балтийском море, у шведского острова Готланд. Там работало исследовательское судно Aranda. Экипаж занимался исследованиями по заказу Шведского института метеорологии и гидрологии. В начале августа с российского военного корабля поступало требование не входить в международные воды к востоку от Готланда. Ровно через месяц рядом с Aranda прошел российский военный корабль. Экологи говорят, что также заметили неподалеку подводную лодку.

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Россия не может запрещать работу иностранных судов, в международных водах, очевидно, судно финнов мешало проводить учения, считает главный редактор сетевого издания "Морской бюллетень" Михаил Войтенко.

Ни МИД Финляндии, ни российские военные пока эти сообщения не прокомментировали, передает Рейтер. Финские военные также утверждали, что воздушное пространство республики несколько раз нарушали самолеты ВВС России. В Москве эти сообщения опровергли.