НАТО продлило миссию в Исландии из-за провокаций российской авиации

По сообщениям Североатлантического Альянса, миссия изначально планировалась на 5 недель, но из-за повышенной активности российской авиации вблизи исландских границ службу чешских военных продолжили почти вдвое, сообщает Голос Америки.

Исландия не имеет собственной армии, но как член НАТО заручилась поддержкой партнеров Альянса. В последующие 9 недель четыре чешские истребителя будут охранять исландское небо, и еще один самолет будет находиться в резерве.

Читайте такжеВ Румынии разворачивают противоракетную базу СШАДля НАТО продолжение исландской миссии стоило на 11,3 миллионов долларов дороже, чем планировалось. Между тем, обе палаты чешского парламента дали добро на это решение.

Ранее чешские военные помогали охранять границы Эстонии, Латвии и Литвы. Сейчас у границ Балтии - из-за опасности со стороны России - с регулярной ротацией служат натовские войска, в частности от США, Португалии, Германии, Канады, Польши.