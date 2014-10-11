В Румынии разворачивают противоракетную базу США

База в городе Девеселу будет полностью готова для эксплуатации в 2015 году, передает ВВС Украина.

Она должна стать важным элементом противоракетного щита НАТО.

Контр-адмирал Джон Скорби, командующий американских ВМС в регионе Европы, Африки и Юго-Западной Азии, заявил на церемонии открытия базы в пятницу, 10 октября, что "баллистическая ракетная угроза США и нашим союзникам реальная и постоянно растет".

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"К счастью, возможности НАТО противостоять этой угрозе также реальные и растут", - приводит слова Джона Скорби агентство Associated Press.

База в Девеселу оснащена наземной версией модифицированной системы отслеживания баллистических ракет "Иджис", которую установили на кораблях в 2004 году.

На базе разместят радар SPY-1 и 24 ракеты-перехватчики Block IB.

Система противоракетной обороны является ключевым элементом американского плана фазированного развертывания противоракетного "зонта" в Европе.

Еще одна должна начать действовать в 2018 году в Польше.