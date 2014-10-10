​В Минске без Украины открывается саммит СНГ

Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко.

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Согласно сообщению, белорусский президент вчера провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко. Главы государств обсудили повестку дня предстоящего саммита СНГ в Минске.

"Президент Украины извинился в связи с невозможностью лично прибыть на заседание совета глав государств СНГ и убедительно попросил президента Беларуси в качестве председателя Содружества довести позицию Украины к остальным участникам встречи. Интересы Украины на саммите будет представлять ее посол в Беларуси", - говорится в сообщении.