Минск не признает ЛНР и ДНР - Лукашенко
21:47, 03 октября 2014Политика
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Президент Беларуси Александр Лукашенко решительно отрицает возможность признания террористических республик.
Лукашенко не собирается признавать ДНР и ЛНР / УНИАН
Об этом Лукашенко сказал в интервью Euronews.
На вопрос "Были бы Вы готовы признать Донецкую народную республику и Луганскую народную республику?" Лукашенко ответил:
"Нет, нет, но мы же совсем другой позиции придерживаемся. Мы не хотели бы разрушения Украинского государства. Здесь многие говорят, что когда-то там Крым «неправильно» отошёл к Украине, что это территория исконно российская, и так далее… Это неправильный подход".
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Ранее Лукашенко заявлял о своей готовности отправить белорусских миротворцев в зону АТО.
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