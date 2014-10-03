Минск не признает ЛНР и ДНР - Лукашенко

Об этом Лукашенко сказал в интервью Euronews.

На вопрос "Были бы Вы готовы признать Донецкую народную республику и Луганскую народную республику?" Лукашенко ответил:

"Нет, нет, но мы же совсем другой позиции придерживаемся. Мы не хотели бы разрушения Украинского государства. Здесь многие говорят, что когда-то там Крым «неправильно» отошёл к Украине, что это территория исконно российская, и так далее… Это неправильный подход".

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Ранее Лукашенко заявлял о своей готовности отправить белорусских миротворцев в зону АТО.