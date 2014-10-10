Порошенко сказал Лукашенко, что в ближайшее время встретится с Путиным

Об этом он сообщил в телефонном разговоре с президентом Лукашенко, передает Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

На данный момент известно, что "встреча должна состояться в ближайшее время", однако точной даты президент Украины не назвал. Порошенко лишь рассказал, что в ходе нее будет обсужден "весь комплекс вопросов украинско-российской повестки дня, включая прекращение вооруженного противостояния" в Донбассе.

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Также согласно заявлению пресс-службы главы Беларуси, президент Украины попросил Лукашенко довести до участников саммита СНГ в Минске позицию Украины в связи с событиями в Луганской и Донецкой областях.

Ранее в четверг появилась информация, что Порошенко и Путин могут встретиться на следующей неделе в Милане.

Примечательно, что и в первом, и во втором случае о встрече украинского президента украинское общество узнает из иностранных источников.