Немцова будут судить за фразу "Он еб**тый, Владимир Путин"

Об этом сообщает российский политик в своем Facebook.

"Видит Бог, я не хотел об этом писать. Но теперь, после публикации блогеров, не буду себя ограничивать. Ряд пропутинских активистов обратились в Следственный комитет РФ в требованием возбудить против меня уголовное дело по статье 319 УК (оскорбление представителя власти)", - пишет Немцов.

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По его словам, поводом стало пятисекундное видео, выложенное на Youtube, где Немцов нелестно говорит о президенте РФ.

Внимание! На видео нецензурная лексика!

"Следственный комитет детально изучил вопрос. Провел лингвистическую экспертизу фразы "Он еб**тый ваш Владимир Путин". И пришел к выводу, что слово "еб**тый" означает "со странностями, чокнутый" (...) Даже для Следственного комитета это оказалось чересчур, дело передано в мировой суд по месту моего жительства. Жду заседания с целью обсудить сложившуюся в стране обстановку", - пишет Немцов.

Как сообщал УНИАН, ранее Немцов отметил, что, будь он президентом России, Крым оставался бы украинским.

"Если бы я был президентом России, Крым был бы украинским, никто бы его не отбирал. Но сейчас гораздо более сложная ситуация, чем вам кажется. Сейчас чтобы вернуть Крым, нужно, чтобы жители Крыма поняли, что в Украине жить лучше. Украине придется делать болезненнейшие, тяжелейшие долгосрочные реформы. Я не знаю, готовы вы к этому или нет, но эти реформы нужно будет делать, сцепив зубы", – подчеркнул Немцов.