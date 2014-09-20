Немцов: Если бы я был президентом России, Крым бы остался украинским

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил оппозиционный российский политик Борис Немцов, пишет Gordonua.

Российский оппозиционер отметил, что, будь он президентом России, Крым оставался бы украинским.

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"Если бы я был президентом России, Крым был бы украинским, никто бы его не отбирал. Но сейчас гораздо более сложная ситуация, чем вам кажется. Сейчас чтобы вернуть Крым, нужно, чтобы жители Крыма поняли, что в Украине жить лучше. Украине придется делать болезненнейшие, тяжелейшие долгосрочные реформы. Я не знаю, готовы вы к этому или нет, но эти реформы нужно будет делать, сцепив зубы", – подчеркнул Немцов.