Минобороны РФ согласно навязать россиянам празднование Дня "зеленых человечков"
13:10, 03 октября 2014Мир
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Планируется, что праздник людей в военной форме без опознавательных знаков будут отмечать на день рождения Путина - 7 октября.
REUTERS
Министерство обороны России поддержало идею введения Дня так называемых "вежливых людей", выдвинутую одним из российских депутатов.
Отмечать день людей в военной форме без опознавательных знаков планируют 7 октября.
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Напомним, именно так называемые "вежливые люди" известны еще как "зеленые человечки" оккупировали Крым, помогли российским властям провести там псевдореферендум и аннексировать полуостров.
Российским "Вежливым людям" красный день в календаре
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