Минобороны РФ согласно навязать россиянам празднование Дня "зеленых человечков"

Министерство обороны России поддержало идею введения Дня так называемых "вежливых людей", выдвинутую одним из российских депутатов.

Отмечать день людей в военной форме без опознавательных знаков планируют 7 октября.

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Напомним, именно так называемые "вежливые люди" известны еще как "зеленые человечки" оккупировали Крым, помогли российским властям провести там псевдореферендум и аннексировать полуостров.