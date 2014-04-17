Путин признал, что "зеленые человечки" в Крыму были российскими военными

Президент России Владимир Путин признал, что референдум в Крыму прошел при участии российской армии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе «прямой линии» с россиянами.

«Я говорил неоднократно в разговорах со своими иностранными коллегами, я не скрывал, что наша задача заключалась в том, чтобы обеспечить условия для свободного волеизъявления крымчан, и поэтому мы должны были предпринять необходимые меры, чтобы события не развивались так, как они развиваются в юго-восточной Украине – чтобы не было танков, боевых подразделений националистов и людей с крайними взглядами, но вооруженными автоматическим оружием. Поэтому за спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие, они действовали очень корректно, но решительно и профессионально», - сказал Путин.

Читайте такжеПутин: Власть Украины совершила преступление, начав антитеррористическую операцию

По его мнению, иначе провести референдум было невозможно.

Путин считает, что тогда в Крыму находилось свыше 20 тыс. «хорошо вооруженных украинских военнослужащих». Он заявил, что людей нужно было «оградить от возможности применения оружия против гражданских лиц».

Ранее российский президент категорически отрицал присутствие российских военных в Крыму, которые выдавали себя за местную самооборону.

Стоит отметить, что сейчас он так же категорически утверждает, что на юго-востоке Украины, где происходят сепаратистские волнения, нет российских военных.

Читайте такженет на на востоке Украины никаких российских подразделений

По его словам, там есть только местные жители, и лучшим доказательством этого является то, что они " сняли маски".

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке РФ в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республика Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.

После аннексии Крыма Россия не прекратила попытки дестабилизировать ситуацию в Украине.

12-13 апреля российские вооруженные боевики начали провоцировать столкновения на юго-востоке Украины и захватывать админздания.

16 апреля СБУ сообщила, что на территории Украины действует разветвленная агентурная сеть российских спецслужб, которую создавали с 2010 года.