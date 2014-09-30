США договорились с Афганистаном о размещении своих войск

Двустороннее соглашение по безопасности было подписано советником нового президента Афганистана Ашрафа Гани и послом США в Кабуле, передает Русская служба Би-би-си.

Предшественник Гани на президентском посту Хамид Карзай отказался подписывать это соглашение.

Читайте такжеСША начали новую серию авиаударов по СирииСогласно условиям соглашения, в Афганистане останутся 9800 американских военных. В то же время большая часть воинского контингента НАТО покинет Афганистан к концу этого года.