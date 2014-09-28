Россия выдвинула на соискание "Оскара" фильм с нецензурной лексикой

Как передает радио «Свобода», эта картина удостоена наград Каннского кинофестиваля за лучший сценарий и Мюнхенского кинофестиваля как лучший иностранный фильм. При этом из-за нецензурной лексики ”Левиафан” не был показан на Международном кинофестивале в Москве, и по той же причине под вопросом оказался и прокат фильма в российских кинотеатрах.

Российский министр культуры Владимир Мединский отказывался выдавать прокатное удостоверение картине и заявлял, что кино Звягинцева ”не пострадает от того, что из него вырежут мат”. В июле ”Левиафан” все же получил разрешение на показ, продюсер картины Александр Роднянский сообщил, что мат в фильме будет ”запикан”.

Читайте такжеВ России предложили запретить прокат американских фильмов

С первого июля в России вступил в силу запрет на использование ненормативной лексики в средствах массовой информации, при публичном исполнении произведений искусства на телевидении, в театрах, кино, на концертах и выставках. За несколько дней до принятия закона в ряде городов России прошла Всероссийская акция в защиту культуры, участники которой призывали не вводить ограничения.