СМИ: Российских депутатов охватила жажда запрещать

Вот уже почти как неделю под запретом находится соблазнительное женское белье, под цензурой оказалась нецензурная лексика, которая может прозвучать с киноэкранов или сцены, а интернет в России уже в скором времени может остаться только российский, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

В знак протеста против штрафов за брань в кино, книгах, фильмах и эстраде вокалистка "Ленинграда" на московском концерте раздевается до самых трусов. Кружевное женское белье теперь тоже вне закона, поскольку не соответствует технологическим стандартам - оно недостаточно впитывает влагу.

Читайте такжеВ Таможенном союзе запретили кружевное бельеБрань запретили одновременно с бельем, и на фестивале "Нашествие" в это воскресенье Сергей Шнуров, вероятно, напел на пятьдесят тысяч рублей. Это около 18 тысяч гривен штрафа, который по новопринятому федеральному закону должно уплатить хулиганское юридическое лицо группа "Лениград".

Этот же закон лишит прокатной лицензии интеллектуальное фестивальное кино, украшенное слишком народным языком.

Читайте такжеПутин запретил мат в кино и на концертахТак, образцовому интеллигенту Андрею Звягинцеву аплодируют Канны за лучший сценарий фестиваля фильма "Левиафан". Однако сможет ли он теперь показать фильм в России, неизвестно, потому что там присутствует мат. Никита Михалков, который, кстати, выступает за художественный мат, хотел открыть "Левиафаном" свой Московский кинофестиваль, но вынужден был начинать с документальной ленты о хоккее.

Госдума навешивает железный занавес и на единственный источник свободомыслия - интернет. За перепост со страницы Правого Сектора в Челябинске, например, открыли уголовное производство против местного политика.

Впрочем, за два года изъясняться в соцсетях у россиян не будет не то что желания, но и возможности. По новому закону, любые данные о российских пользователей интернет-компании смогут хранить только на территории самой России. Это может закрыть для россиян популярные букинги, интернет-магазины, фейсбук и твиттер. Все эти иностранные слова, кстати, депутаты Думы тоже пытались запретить - пока не получилось.