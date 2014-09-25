Европейский эксперт: санкции ЕС не имеют весомого влияния на Россию

Как передает корреспондент УНИАН из Брюсселя, такое мнение Эмерсон выразил на заседании Комитета по международной торговле Европейского парламента.

„Санкции – это политическое заявление, возможно и важное, но не связанное с каким-либо весомым влиянием”, - сказал Эмерсон.

Аналитик считает, что экономические санкции против России „не меняют ее политику”, в частности пропаганду, результатом которой является то, что „россияне говорят, что готовы пострадать, но должны остановить фашистов в Киеве, которых поддерживает ЕС”.

По словам Эмерсона, последние события несут угрозу всем странам «Восточного партнерства» и процесса имплементации соглашения об ассоциации.

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Кроме того, Эмерсон выразил мнение, что Россия рассматривает договоренности об отсрочке до 2016 года временного применения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли как «успокоение» для сторон, которое будет использовано, чтобы продолжать поступать так, как она считает нужным.

Эмерсон также убежден, что Путина не волнует решение других стран о приостановке участия РФ в «Большой восьмерке» и в саммитах ЕС.

„Он бы больше переживал, если бы было приостановлено участие России в «Большой двадцатке», но австралийское президентство этого не сделало”, - отметил аналитик.

Как сообщал УНИАН, из-за аннексии Россией Крыма и агрессии против Украины ЕС и США ввели против российских компаний, бизнесменов и политиков три уровня санкций.