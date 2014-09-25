Европейский эксперт: санкции ЕС не имеют весомого влияния на Россию
Европейский аналитик, профессор Майкл Эмерсон считает, что санкции ЕС против России являются „политическими заявлениями, не имеющими весомого влияния”.
Как передает корреспондент УНИАН из Брюсселя, такое мнение Эмерсон выразил на заседании Комитета по международной торговле Европейского парламента.
„Санкции – это политическое заявление, возможно и важное, но не связанное с каким-либо весомым влиянием”, - сказал Эмерсон.
Аналитик считает, что экономические санкции против России „не меняют ее политику”, в частности пропаганду, результатом которой является то, что „россияне говорят, что готовы пострадать, но должны остановить фашистов в Киеве, которых поддерживает ЕС”.
По словам Эмерсона, последние события несут угрозу всем странам «Восточного партнерства» и процесса имплементации соглашения об ассоциации.
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Кроме того, Эмерсон выразил мнение, что Россия рассматривает договоренности об отсрочке до 2016 года временного применения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли как «успокоение» для сторон, которое будет использовано, чтобы продолжать поступать так, как она считает нужным.
Эмерсон также убежден, что Путина не волнует решение других стран о приостановке участия РФ в «Большой восьмерке» и в саммитах ЕС.
„Он бы больше переживал, если бы было приостановлено участие России в «Большой двадцатке», но австралийское президентство этого не сделало”, - отметил аналитик.
Как сообщал УНИАН, из-за аннексии Россией Крыма и агрессии против Украины ЕС и США ввели против российских компаний, бизнесменов и политиков три уровня санкций.