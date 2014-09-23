Путин угрозами предостерегал Порошенко от имплементации ассоциации

Об этом говорится в письме президента РФ Владимира Путина к украинскому коллеге Петру Порошенко, датированном 17 сентября, на текст которого ссылается Reuters, передает Еспресо.TV.

Читайте такжеКабмин утвердил план мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциацииСогласно тексту письма, российская власть готова ликвидировать режим свободной торговли для украинского экспорта даже в случае изменения национального законодательства в рамках подготовки к вступлению в действие ЗСТ.

"Принятие соответствующих поправок к законодательству Украины, в том числе реализация актов, будут рассматриваться как нарушение договоренности отложить внедрение Соглашения об ассоциации, что влечет за собой незамедлительные и адекватные меры в ответ с российской стороны", - написал Путин.

Одновременно он подчеркивает необходимость корректировки экономической части Соглашения об ассоциации, против чего категорически выступают как в Киеве, так и в Брюсселе."Мы все еще верим, что только системные корректировки Соглашения об ассоциации, которые учтут полный спектр рисков для российско-украинских экономических связей и всей российской экономики, позволит сохранить существующее торгово-экономическое сотрудничество междуРФ и Украиной", - отмечает Владимир Путин.

В то же время он не указывает, какие именно меры российская сторона собирается ввести.

Однако уже 19 сентября премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал закон о введении пошлины на украинские товары.

Как отметил глава минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, избежать отмены режима свободной торговли с Россией Украина сможет лишь в случае, если до конца октября примет "некий акт, который демонстрирует, что стороны одинаково понимают брюссельские договоренности". Такое же требование Алексей Улюкаев отметил также и в письме еврокомиссару по вопросам торговли Карлу де Гухту.