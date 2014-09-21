МВД России уменьшает количество участников Марша мира в Москве

В свою очередь российский политик Борис Немцов сообщил, что количество желающих принять участие в Марше мира в Москве достигло 100 тыс.

Читайте такжеВ Москве несколько десятков тысяч россиян участвуют в Марше мира

О приуменьшении количества участников сотрудниками МВД свидетельствуют снимки, которые выкладывают в сеть участники Марша. Кроме того, как сообщил корреспондент радио "Свобода" с места события, на Марш пришли по меньшей мере 8 тыс. человек. Много людей еще стоят возле металлоискателей, чтобы зайти на территорию проведения Марша мира. По его словам, многие участники пришли на мероприятие целыми семьями, с маленькими детьми.