Полиция усилила меры безопасности в Москве из-за Марша мира

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, полиция в 16.00 по московскому времени начала пропускать через рамки металлоискателей участников акции. Мерами безопасности запрещено проносить жидкости независимо от тары, также запрещено проходить с деревянными и металическими древками для флагов и плакатов, допускаются только пластиковые "удочки".

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Перед началом акции полиция не разрешила большие банеры, которые планировалось нести перед колоннами. В частности запретили баннеры с надписью: "Нет кремлевскому фашизму" и "Оккупация Украины - безумие Путина".

В тоже время разрешили банеры: "Путин хватит врать и воевать", "Нет войне с Украиной", "Руки прочь от Украины".

После прохода рамок организаторы раздают участникам ленты в цвета флагов Украины и РФ, а также значки с надписью "Нет войне" на фоне государственных флагов Украины и РФ.

Небо над местом проведения Марша мира патрулирует полицейский вертолет.

В настоящее время на Пушкинской площади собралось несколько десятков агрессивно настроенных сторонников "Новороссии" в военной форме. "Мы будем этих уродов мочить", - сказал один из активистов в адрес участников Марша мира.