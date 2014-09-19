СМИ: президент Польши предложит ограничить роль России в ООН

Об этом он сказал в интервью газете New York Times. "Мое главное послание будет, по-видимому, таким, что ООН должна быть реформирована таким образом, чтобы стала институтом, способным отвечать на угрозы, которые реально существуют сегодня. Я думаю, что блокирование (Россией решений) Совета Безопасности по вопросу Украины является свидетельством, симптомом общей слабости ООН", - сказал президент Польши.

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Бронислав Коморовский обратил внимание на все большую угрозу для демократического мира от РФ, что подтверждает ее агрессия в Украине.

Он отметил, что РФ пытается "отстроить свою империалистическую позицию и далеко идущую зону влияния" с надеждой восстановить свой статус "суперсилы".

Западный мир, по его убеждению, должен противостоять этому.

В то же время газета назвала почти невозможным исключение России из Совета Безопасности ООН, поскольку, согласно уставу Организации, эта страна сама должна утвердить такое решение.