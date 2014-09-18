Украина должна сама определять границы компромиссов с Россией - президент Польши

Президент Польши Бронислав Коморовский считает, что украинская власть должна сама определять границы компромиссов, на которые она готова пойти для разрешения конфликтной ситуации на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом Коморовский сказал в эфире польского TOK FM, комментируя принятый на этой неделе закон о специальном статусе Донецкой и Луганской областей.

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"Мы не должны выручать украинцев, в частности, их власть в определении каких-либо границ - не только, например, в отношениях с Россией или границ в решимости к обороне собственной территории или тактики - это дело украинской власти", - сказал он.

Коморовский отметил, что ряд обозревателей называют предложенное Киевом законодательное решение кризиса "капитуляцией по необходимости", но воздержался от озвучивания своей собственной оценки.

Он тоже отметил, что нынешняя ситуация в Украине возникает также из того, что страна пошла по пути революционных изменений, которые ускорили многие процессы, вместо "спокойного и медленного приближения к западному миру".

Коморовский напомнил, что катализатором всех событий стал отказ предыдущего президента Виктора Януковича подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом в ноябре 2013 года, что привело к массовым акциям протеста, которые лишили его власти.

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Президент Польши добавил, что различные оценки принятого закона президентом Украины и главой правительства может проистекать из того, что в стране в ближайшее время состоятся выборы.

Он назвал главной задачей польской власти в нынешней ситуации - это поддержка украинцев в проведении необходимых реформ для внедрения европейских стандартов, среди которых он назвал децентрализацию власти, борьбу с коррупцией и модернизацию Вооруженных Сил.