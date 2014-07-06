СМИ: Сербия не поддерживает санкции против России

Сербия не поддерживает санкции против России.

Об этом заявил премьер-министр Сербии Александр Вучич в интервью немецкой газете Die Welt, сообщает Украинская правда.

"Сербия уважает территориальную целостность Украины, однако мы не поддерживаем санкции против России, - отметил премьер в беседе с журналистами. - У Сербии традиционно тесные отношения с Москвой, к тому же мы стопроцентно зависим от российской энергии. Тем не менее это не мешает мне говорить с Москвой прямым текстом".

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"Санкции против России были бы для нас очень тяжелым шагом, не в последнюю очередь из-за общей истории", - добавил Вучич.

При этом, по его словам, хотя Сербия заинтересована в хороших отношениях с РФ, будущее страны находится в Европе": Вучич рассчитывает, что к 2019 году Сербия вступит в Евросоюз.

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Напомним, Европейский совет может ввести дополнительные санкции против России 16 июля, если эта страна не прекратит поставки оружия и поток боевиков на восток Украины.

Как сообщалось ранее, Италия выступает также против санкций в отношении России.