Канада вводит новые санкции против Сбербанка и оборонки РФ

Об этом заявил министр иностранных дел Канады Джон Бэрд, сообщает Украинская правда.

"Несмотря на попытки президента Петра Порошенко положить конец насилию на Восточной Украине, до сих пор продолжается военная агрессия путинского режима", - объясняет министр действия своего правительства.

"Те, кто ответственны за разжигание конфликта, должны почувствовать рост давления от направленных санкций", - подчеркнул он.

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Решением правительства Канады в санкционный список включены российский госбанк Сбербанк, а также пять предприятий военно-промышленного комплекса:

- ОАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие"

- ОАО "Калининский машиностроительный завод"

- Мытищинский машиностроительный завод

- Научно-исследовательский технологический институт приборостроения им. Тихомирова

- Морской научно-исследовательский институт радиоэлектроники "Альтаир".

В сообщении не приведены детали введенных экономических ограничений . Известно, что упомянутые предприятия будут лишены права выходить на рынок заимствований для получения кредитов длиннее 30 дней.

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Также Канада расширила список лиц, в отношении которых вводится запрет въезда и арест активов. В список добавлены российские военные офицеры: Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Богдановский, Олег Салюков.

Ранее решение о расширении санкций приняли ЕС и США.

Как известно, на минувшей неделе Россия, Украина и ЕС договорились о "перемирии" в торговой войне Кремля против Украины. Это должно было притормозить введение новых санкций всеми сторонами. Украина, со своей стороны, отложила временное исполнение торговой части ассоциации.

Однако уже 16 сентября в РФ заявили, что планируют нарушить свои обязательства и продолжат торговое давление на Украину.