Независимой Шотландии придется делить армию с Великобританией - СМИ

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Читайте такжеЕлизавета II призвала шотландцев подумать перед референдумомКак отмечается, если на референдуме в четверг шотландцы проголосуют за независимость от Великобритании, двум странам придется делить свою армию.

Однако, на какой основе будет происходить разделение войск, оружия и оборудования, неизвестно.

Читайте такжеКэмерон: Великобритания может прекратить свое существованиеКак сообщал УНИАН, 18 сентября шотландцам будет задан вопрос: "Считаете ли вы, что Шотландия должна стать независимым государством?"