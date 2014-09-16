Независимой Шотландии придется делить армию с Великобританией - СМИ
20:45, 16 сентября 2014Мир
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Шотландия может оказаться вынужденной поделить свою армию с военными Соединенного Королевства Великобритании.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
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Однако, на какой основе будет происходить разделение войск, оружия и оборудования, неизвестно.
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