Шотландия назначила дату провозглашения независимости

Дата провозглашения независимости была включена в «Белую книгу», официальный документ правительства Шотландии, в котором изложены принципы построения независимого шотландского государства. Публикация книги состоится во вторник, 26 ноября, сообщает Лента.ру со ссылкой на ВВС.

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Помимо даты обретения независимости, в книге, в частности указано, что первые выборы в независимый шотландский парламент могут пройти в мае 2016 года.

Как напоминает BBC News, 24 марта отмечается на британских островах как день Союза корон. В 1603 году в этот день Шотландия и Англия были объединены в династическую унию, в рамках которой на протяжении столетия формально продолжали оставаться независимыми королевствами.

Референдум по выходу Шотландии из состава Великобритании состоится 18 сентября 2014 года.