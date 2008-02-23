Великобритания собирается отказаться от общественных туалетов

Великобритания, возможно, вскоре останется без общественных туалетов, так как двери своих туалетов для всех желающих распахнут пабы и рестораны. Как пишет сегодня «Файненшл Таймс», Министерство по делам местного самоуправления планирует платить пабам, кафе и ресторанам за то, чтобы они пускали в туалеты не только своих посетителей, но и прохожих. Похожий эксперимент уже прошел в одном из районов Лондона. Там каждое кафе, которое участвовало в программе и пускало прохожих в туалет, получало 600 фунтов в год.

Эхо Москвы