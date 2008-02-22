В горах Венесуэлы разбился самолет: 46 погибших

Останки самолета венесуэльской авиакомпании Santa Barbara Airlines обнаружены сегодня в горах в 10 км от аэропорта города Мерида, откуда лайнер в четверг вечером вылетел в венесуэльскую столицу. Об этом сообщил на краткой пресс-конференции начальник национальной службы гражданской обороны Венесуэлы Антонио РИВЕРО, передает ИТАР-ТАСС.

На борту турбовинтового самолета ATR-42300 франко-итальянского производства находились 43 пассажира и три члена экипажа. А.РИВЕРО подтвердил, что никому из находившихся в лайнере, совершавшем регулярный рейс в Каракас, выжить не удалось. На месте катастрофы ведутся спасательные работы, указал А.РИВЕРО и подчеркнул, что о причинах трагедии говорить еще рано.