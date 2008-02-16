В Пакистане в результате теракта погибли 27 человек

По меньшей мере 27 человек погибли сегодня в Пакистане в результате теракта на северо-западе страны.

Как передает ИТАР-ТАСС, боевик-смертник подорвал себя у избирательного участка в Парачинаре, административном центре приграничного с Афганистаном района Куррам. Полиция оцепила район инцидента и начала расследование.

Независимый кандидат на выборах в парламент, который находился на избирательном участке, не пострадал.

Ни одна из экстремистских организаций не взяла на себя ответственность за этот теракт.