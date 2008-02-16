В Пакистане в результате теракта погибли 27 человек
19:41, 16 февраля 2008Мир
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Смертник подорвался у избирательного участка
По меньшей мере 27 человек погибли сегодня в Пакистане в результате теракта на северо-западе страны.
Как передает ИТАР-ТАСС, боевик-смертник подорвал себя у избирательного участка в Парачинаре, административном центре приграничного с Афганистаном района Куррам. Полиция оцепила район инцидента и начала расследование.
Независимый кандидат на выборах в парламент, который находился на избирательном участке, не пострадал.
Ни одна из экстремистских организаций не взяла на себя ответственность за этот теракт.
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