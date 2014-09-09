Немцы работают сверхурочно больше других жителей ЕС

Граждане Германии работают сверхурочно больше других жителей ЕС.

Об этом свидетельствуют данные европейской статистики, сообщает Украинская правда со ссылкой на Euractiv.

"Ни в одной стране еврозоны нет такого дисбаланса между официальным и фактическим рабочим временем, как в Германии", - заявил еврокомиссар по социальной политики Ласло Андор.

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Кроме этого, по его словам, 60% этих рабочих часов не оплачиваются. Несмотря на это, страна остается конкурентоспособной и нормы европейского трудового законодательства в ней не нарушаются, добавил Андор.

Отметим, что во втором квартале этого года стоимость рабочей силы в Германии стремительно возросла.

Больше всего рабочая сила подорожала в Латвии, Эстонии и Румынии. Зато на Кипре, в Хорватии и Италии ее стоимость снизилась.