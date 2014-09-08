Перед падением Боинга разведсамолеты зафиксировали "неизвестный" сигнал - власти Германии

Об этом пишет российская служба Deutsche Welle.

Последние минуты полета рейса MH17 не зафиксированы на радарах, сообщил официальный Берлин.

На основе имеющейся информации невозможно заключить, что потерпевший крушение на востоке Украины 17 июля малайзийский "Боинг" MH17 был сбит ракетой.

Об этом говорится в официальном ответе правительства Германии на запрос фракции Левой партии в бундестаге, оказавшемся в распоряжении медиакомпаний WDR и NDR, сообщило в воскресенье, 7 сентября, онлайн-издание журнала Der Spiegel.

Читайте такжеВ Малайзии день траура: из Амстердама доставили первые 20 тел жертв катастрофы Боинга (фоторепортаж)В ответе правительства поясняется, что последние минуты рейса MH17 не зафиксированы на радарах. Разведывательные самолеты AWACS, патрулировавшие в то время воздушное пространство Польши и Румынии, засекли радарами малайзийский самолет, но связь с лайнером была потеряна за полчаса до его крушения, когда самолет зашел на территорию, не контролируемую AWACS.

Два самолета AWACS зафиксировали сигналы одной из зенитных систем и еще один - неизвестный - сигнал, который был автоматически приписан зенитному комплексу SA-3 (зенитно-ракетный комплекс "Печора"). В ответе правительства ФРГ, однако, подчеркивается, что это - обычный сигнал, рутинно фиксируемый во всем регионе.

Правительство ФРГ, ссылаясь на соображения секретности, отказалось сообщить, какие именно данные были им получены с американских разведспутников, а также какие переговоры были перехвачены в связи с крушением самолета, отметив, что публикация такой информации - дело нидерландской комиссии, расследующей обстоятельства крушения лайнера.

Напомним, премьер-министр Малайзии Наджиб Разак заявил, что рейс MH17 был сбит ракетой "земля-воздух" в районе, контролируемом пророссийскими боевиками.