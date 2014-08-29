В Исландии началось извержение одного из крупнейших вулканов (онлайн-трансляция)

«Извержение вулкана началось около полуночи. На данный момент никакого вулканического пепла радарами не зафиксировано», — говорится в сообщении метеорологического бюро.

По данным службы, магма начала выходить на поверхность из трещины, образовавшейся накануне вечером на плато Холухрейн (Holuhraun). Оно расположено в нескольких десятках километров от кратера вулкана, за пределами ледника Ватнайекудль (Vatnajökull), под которым расположен Бардарбунга, сообщают BBC News. Это означает, что начавшееся извержение не сопровождается таянием ледника.

В связи с начавшимся извержением власти Исландии объявили наивысший, красный, уровень опасности. Воздушное пространство в этом районе на высоте до 5,4 километра закрыто для авиации.

Лента.ру