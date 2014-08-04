Ядерное соглашение между США и Россией приостановлено из-за Украины - СМИ
Усиливающаяся конфронтация Вашингтона и Москвы из-за Украины привела к срыву соглашения, сулившего самый высокий уровень сотрудничества между учеными-ядерщиками двух стран за всю историю.
Об этом пишет The New York Times (перевод статьи - на Inopressa.ru).
Отмечается, что 11 месяцев назад министр энергетики США Эрнест Мониц и его российский коллега Сергей Кириенко подписали в Вене соглашение, которое открывало российским ученым доступ в Лос-Аламосскую национальную лабораторию, где создавалась первая ядерная бомба, и в десяток других учреждений, участвующих в создании американского ядерного арсенала.
Однако Министерство энергетики США отменило запланированные на этот год симпозиумы и мероприятия, предполагавшие посещения ядерных объектов.
По словам Дэниэла Поунмэна, заместителя министра, причиной стала аннексия Россией Крыма: "Мы очень ясно дали понять, что сейчас не время вести дела, как ни в чем не бывало".
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"По словам чиновников и экспертов, данное решение ограничит знания обеих сторон о возможностях и намерениях друг друга", - пишет The New York Times.
"Однако после вторжения в Крым настрой на сотрудничество испарился", - констатируют авторы статьи.