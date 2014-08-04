Обама: Действия Путина могут быть губительными в долгосрочной перспективе

Об этом американский президент заявил в интервью «The Economist».

«Я не чувствую себя разочарованным. У нас были продуктивные отношения с Медведевым, когда он был президентом. Мы сделали очень много вещей. Я думаю, что Россию можно рассматривать в качестве двуликого Януса – она смотрит на восток и на запад. И я думаю, что действия Путина могут быть пагубными в долгосрочной перспективе, хотя в краткосрочной он может стать популярным политиком в стране и таким, кто создает какие-то неудобства за ее пределами», – отметил Обама, передает радио «Свобода».

Кроме того, президент США надеется, что вопрос ядерного оружия не станет вновь предметом обсуждения на международной арене. Также он заявил, что пока Соединенные Штаты контролируют этот вопрос, не случится ничего непоправимого.

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В конце прошлой недели Обама в телефонном разговоре с Путиным заявил о глубокой обеспокоенности тем, что Россия усиливает поддержку сепаратистов в Украине и призвал к дипломатическому решению кризиса.