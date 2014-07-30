В саммите НАТО впервые будет участвовать Молдова

Об этом сообщила министр иностранных дел и министр евроинтеграции Молдовы Наталья Герман во время радиоэфира, сообщает Tribuna.md.

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"Молдова получила приглашение от стран-членов НАТО принять участие в саммите в Уэльсе. Это знак великой солидарности со стороны союзников, и для нас это большая честь", - подчеркнула Наталья Герман.

Министр также отметила, что государство успешно выполняло задачи альянса в обеспечении безопасности и стабильности на европейском континенте.