В саммите НАТО впервые будет участвовать Молдова
18:26, 30 июля 2014Мир
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Впервые в своей истории Молдова будет принимать участие в саммите НАТО, который пройдет в сентябре в Уэльсе.
Молдова примет участие в саммите НАТО / Фото NATO.int
Об этом сообщила министр иностранных дел и министр евроинтеграции Молдовы Наталья Герман во время радиоэфира, сообщает Tribuna.md.
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"Молдова получила приглашение от стран-членов НАТО принять участие в саммите в Уэльсе. Это знак великой солидарности со стороны союзников, и для нас это большая честь", - подчеркнула Наталья Герман.
Министр также отметила, что государство успешно выполняло задачи альянса в обеспечении безопасности и стабильности на европейском континенте.
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