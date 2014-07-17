Украина, Молдова и Грузия получат статус союзников США без членства в НАТО - СМИ

Проект передан профильной комиссии для подготовки к принятию в окончательном чтении, передает Еспресо.TV.

Проект предусматривает предоставление статуса союзника, без членства в НАТО, на период, в течение которого каждая из этих стран будет соответствовать заданным критериям, с целью передачи или потенциальной передачи систем обороны или услуг обороны. Проект рекомендует президенту США Бараку Обама увеличить взаимодействие Вооруженных сил США с вооруженными силами Украины, Грузии, Молдовы, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Косово, Македонии, Черногории и Сербии, и усилить помощь Соединенных Штатов и НАТО в обеспечении безопасности этих стран.

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Кроме того, проект предусматривает внесение изменений в Закон о природном газе с целью применения экстренной процедуры утверждения экспорта природного газа членам Всемирной торговой организации, и призывает Агентство США по международному развитию (USAID), Агентство по торговле и развитию, Корпорация частных международных инвестиций (OPIC) и Группу Всемирного банка поддержать предоставление поддержки Украине, Грузии и Молдове с целью эксплуатации запасов природного газа, нефти и развитие альтернативных источников энергии.

Документ запрещает всем федеральным ведомствам и учреждениям производить какие-либо действия с целью признания суверенитета Российской Федерации над Крымом или любой другой поддержки незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией. Кроме того, рекомендует госсекретарю укрепить демократические институты, независимые СМИ, политические и неправительственные организации государств бывшего Советского Союза и активизировать образовательный и культурный обмен с государствами бывшего Советского Союза.