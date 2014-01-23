Верховный суд России постановил освободить Лебедева
12:09, 23 января 2014Мир
2 0
Президиум Верховного суда снизила экс-главе «МЕНАТЕП» Платону Лебедеву срок наказания до отбытого и постановил освободить его.
Лебедев должен был выйти на свободу 2 мая / REUTERS
Как сообщает РИА «Новости» в частности суд снизил срок наказания экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Лебедеву, последнему - до уже отбытого срока.
Согласно приговору, Лебедев должен был выйти на свободу 2 мая 2014 г.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter