Верховный суд России постановил освободить Лебедева

12:09, 23 января 2014
Мир
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Президиум Верховного суда снизила экс-главе «МЕНАТЕП» Платону Лебедеву срок наказания до отбытого и постановил освободить его.

Лєбєдєв мав вийти на свободу 2 травня / REUTERS

Как сообщает РИА «Новости» в частности суд снизил срок наказания экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Лебедеву, последнему - до уже отбытого срока.

Согласно приговору, Лебедев должен был выйти на свободу 2 мая 2014 г.

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