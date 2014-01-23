Верховный суд России постановил освободить Лебедева

Как сообщает РИА «Новости» в частности суд снизил срок наказания экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Лебедеву, последнему - до уже отбытого срока.

Согласно приговору, Лебедев должен был выйти на свободу 2 мая 2014 г.